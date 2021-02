Biographie

Joueur de kora, le Sénégalais Ablaye Cissoko se tient aux confluents de la musique africaine et du jazz. Après des débuts avec le Saint-Louis Jazz Orchestra, Ablaye Cissoko sort en 2003 son premier album Diam. Le Griot Rouge en 2005 établit sa renommée à l'étranger. Ablaye Cissoko se nourrit ensuite de collaborations avec le trompettiste allemand Volker Goetze (Sira en 2009) et le multi instrumentiste marocain Majid Bekkas (Mabrouk en 2011). Le duo Volker Goetze et Ablaye Cissoko se réunit de nouveau en 2012 pour une nouvelle rencontre croisée sur Amanké Dionti. De nouveau seul pour Mes Racines en 2013, Ablaye Cissoko retrouve son complice allemand pour Djaliya en 2014. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015