Biographie

Le clarinettiste américain David Krakauer s'emploie à faire vivre la tradition de la musique klezmer. Autrefois appelée musique yiddish, le style klezmer vient d'Europe de l'Est et se perpétue désormais auprès de la communauté juive américaine. Après son groupe Klezmer Madness!, sa collaboration avec The Klezmatics et Kronos Quartet, David Krakauer forme en 2009 Abraham Inc. avec Pee Wee Ellis (saxophone) et Fred Wesley (trombone). Le résultat de leur rencontre est l'album Tweet Tweet qui sort en octobre 2009. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015