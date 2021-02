Biographie

Musicienne complète, chef de chœur et chef d’orchestre, Laurence Equilbey a étudié la musique à Paris, Vienne et Londres, et la direction notamment avec Eric Ericson, Denise Ham, Colin Metters et Jorma Panula. Directrice musicale de l'Insula Orchestra qu'elle a récemment créé et de l'ensemble Accentus, Laurence Equilbey est aujourd’hui reconnue pour son exigence et son ouverture artistique. Ses multiples activités symphoniques la conduisent à diriger les orchestres de Lyon, Bucarest, Varsovie, Café Zimmermann, Brussels Philharmonic, Akademie für alte Musik Berlin, Concerto Köln, Camerata Salzburg, Mozarteumorchester Salzburg, comme les orchestres Philharmoniques de Liège, Leipzig, Francfort, etc. Elle a dirigé récemment les opéras Albert Herring de Britten (Opéra de Rouen Haute-Normandie et Opéra-Comique), Der Freischütz de Weber (Opéra de Toulon), Sous apparence (le ballet de Marie-Agnes Gillot, créé à l'Opéra de Paris sur des musiques de Feldman, Ligeti et Bruckner) et Ciboulette de Hahn (Opéra-Comique). Elle dirige régulièrement l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Haute-Normandie (Athalie de Mendelssohn en 2015). Depuis 2009, elle est, avec Accentus, artiste associée à l’Orchestre de Chambre de Paris, qu’elle retrouvera en 2015 à l’Opéra-Comique pour Ciboulette et à la Philharmonie de Paris pour le Stabat Mater de Dvorák. Elle est également artiste associée au Grand-Théâtre de Provence et en compagnonnage à la Cité de la musique-Salle Pleyel. Laurence Equilbey et le Chœur Accentus continuent d'explorer le grand répertoire de la musique vocale et soutiennent la création contemporaine. Leurs nombreux enregistrements (Naïve) sont largement salués par la critique. Avec le soutien du conseil général des Hauts-de-Seine, elle fonde, en 2012, l'Insula Orchestra, une phalange sur instruments d’époque consacrée au répertoire classique et pré-romantique. La saison 2014-2015 voit leur premier concert à l’étranger dans le cadre de la Mozartwoche de Salzbourg, ainsi que la sortie de leur premier disque, consacré au Requiem de Mozart. © Qobuz – 09/2014