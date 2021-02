Biographie

Formé en Allemagne en 1971, Accept est plébiscité comme l'un des fondateurs du mouvement heavy metal allemand. Mené par le chanteur Udo Dirkschneider et ses gargarismes sur le fil du rasoir et le dieu de la guitare Wolf Hoffmann, Accept a repris les éléments mélodiques de leurs compatriotes de Scorpions pour leur insuffler le ton menaçant d'AC/DC. Le résultat est une série d'albums classés au Top 200 du Billboard et la chanson emblématique du groupe, "Balls to the Wall", sortie en 1983. Depuis la fin des années 80, les membres d'Accept ont entamé des carrières solo réussies, mais de temps à autre, ils se réunissent pour apporter au monde une nouvelle dose d'agressivité urbaine. © TiVo