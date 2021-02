Biographie

Guitariste de Kiss depuis les débuts du groupe en 1973, Ace Frehley laisse un trou béant lorsqu'il quitte le groupe en 1982. S'ensuit une carrière solo assez peu probante sous le nom Frehley's Comet et un album homonyme en 1987. Jamais aucun de ses albums solos n'atteindra le succès remporté par Ace Frehley en 1978 lorsqu'il devançât dans les charts les albums de ses trois collègues sortis le même jour. Revenu rendre de sa verve à Kiss de 1996 à 2002, Ace Frehley en sort revigoré et offre un superbe Anomaly en 2009. Pour Space Invader en 2014, il choisit le modèle rétro et un retour aux sources de Kiss.De la même manière, c'est le regard tourné vers le passé qu'il aborde en 2016 Origins, Vol.1, une compilation de reprises revisitant des classiques du rock des années 1970. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2018