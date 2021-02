Biographie

Originaire du Queens, le rappeur américain Arian Asllani, alias Action Bronson, découvre le premier album du Wu-Tang Clan alors qu'il n'a même pas dix ans, une révélation totale dont l'impact est renforcé par la découverte d'une autre idole, Kool G Rap. Après des études culinaires suivies à l'Art Institute of New York City, il devient chef, mais quitte rapidement les cuisines pour se consacrer aux studios d'où il livre un nombre considérable de mixtapes et de featurings aux côtés de prestigieux producteurs dont Statik Selektah. Son style très proche de celui d'un Ghostface Killah, son travail acharné et sa dégaine de géant roux à la pilosité exhubérante achèvent de l'imposer sur la scène rap internationale, de Dr Lecter (2011) à Mr Wonderful (2015). © TiVo