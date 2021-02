Biographie

Finaliste de la saison 8 de l'émission American Idol, acteur depuis son plus jeune âge, Adam Lambert (né en 1982) est un parfait produit du show business à l'américaine. Entretenant sciemment l'ambiguïté sur son orientation sexuelle, le chanteur et acteur apparaît comme le versant opposé des Jonas Brothers. Son premier album For Your Entertainment sort le 23 novembre 2009 et bondit illico à la troisième places des ventes du Billboard. Il faut dire que l'objet bénéficie de la production et de l'écriture de pointures comme Dr. Luke et Linda Perry. Son successeur paru en 2012, Trespassing, accède au sommet du classement sans pouvoir égaler ses ventes, malgré les participations de Bruno Mars et Pharrell Williams. Appelé pour chanter en tournée avec le groupe Queen, Adam Lambert ne sacrifie pas sa carrière personnelle et dévoile en 2015 son troisième album, The Original High, avant de revenir sur la route avec Queen au cours de l'année 2017. Jonglant toujours aussi habilement avec ses projets, il prête sa voix à un personnage de Playmobil : the Movie, annonce sa participation au Rhapsody Tour de Queen, qu'il rejoint le temps de deux chansons en ouverture de la cérémonie des Oscars et conçoit un album, baptisé Velvet d'abord divisé en deux EP avant de prendre la forme d'un LP qui paraît en mars 2020. Celui-ci enregistre notamment les participations des producteurs Tommy English et Steve Booker, et surtout de Nile Rodgers, le guitariste de Chic qui apporte son style légendaire sur le single « Roses ». Il doit par la suite embarquer pour une longue tournée mais celle-ci est reportée en raison de la pandémie de coronavirus qui touche la plupart des pays dans lesquels il devait se produire.