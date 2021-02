Biographie

Auteur, compositeur et interprète français, Adam Naas commence l'apprentissage de la guitare à l'adolescence avant de s'intéresser au piano et aux claviers de manière autodidacte. Il prend un temps le pseudonyme L'Aigle Noir, en hommage à la chanson de Barbara, ou Le Corbeau. Il se fait remarquer en 2015 lorsque, sous le le nom d'Adam Naas, il poste sa première chanson, « Fading Away », sur le site des Inrocks Lab. Rapidement, le titre de néo-soul sur fond d'electro sobre suscite des comparaisons flatteuses avec James Blake ou The xx. Le jeune musicien est contacté pour l'inciter à envoyer d'autres compositions et s'inscrire au concours annuel de l'hebdomadaire. Surpris d'une si vive réaction à ce seul morceau achevé, Adam Naas s'attelle à la suite et fournit quelques semaines plus tard, à la fin de l'été 2016, un premier EP comprenant les trois titres « Downtown », « You Should Know (Brothers and Sisters) » et « Go Slow », tandis que « Fading Away » fait le tour d'internet avec son vidéo-clip. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019