Biographie

Formé en 1977 par Adam Ant en tant que The Ants, Adam & the Ants est d'abord un combo punk instable comme il en existe tant d'autres. Le groupe alors conseillé par Malcolm McLaren attire l'attention en 1979 avec le sombre Dirk Wears White Sox qui ne connaît qu'un succès d'estime. Adam Ant est alors lâché par les membres du groupes qui deviennent la colonne vertébrale de Bow Wow Wow à l'instigation de Malcolm McLaren. Adam Ant surfe alors sur la vague des Nouveaux Romantiques pour créer son propre style. Entre accoutrements de flibustiers et double batterie tribale, Adam & the Ants devient un phénomène en 1980 avec Kings of the Wild Frontier et les tubes « Dog Eat Dog » et « Ant Music ». Le groupe poursuit sur sa lancée en 1981 avec Prince Charming qui est disque de platine, mais Adam Ant sent le vent tourner et dissout Adam & the Ants en mars 1982 pour poursuivre seul avec le guitariste Marco Pirroni. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015