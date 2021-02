Biographie

Auteur-compositeur et interprète britannique, Adele est née Adele Laurie Blue Adkins le 5 mai 1988 au nord de Londres dans le Tottenham (quartier de Brixton). Après le départ de son père qui abandonne le foyer familial alors qu'elle a quatre ans, elle est élevée par sa mère qui changera plusieurs fois de domicile, déménageant en 1997 à Brighton puis en 1999 à nouveau dans la banlieue de Londres, d'abord à Brixton puis à West Norwood (quartiers de Lambeth). Montrant peu d'attrait pour l'école, Adele est subjuguée par les voix et ne pense qu'à chanter, notamment de la soul music, s'entraînant surtout sur les chansons des Spice Girls qu'elle place en tête des influences majeures qui l'ont définitivement marquée avec les Destiny's Child et Gabrielle dont elle aime interpréter Rise, titre qui décidera d'ailleurs de sa carrière. Billy Bragg, Peggy Lee, Jeff Buckley, Etta James, Beyoncé Knowles, Ella Fitzgerald et le groupe The Cure ont aussi musicalement façonné la fillette et l'adolescente. Décidée à se consacrer à la chanson, elle entre à la Brit School (après Katie Melua, Kate Nash et Amy Winehouse entre autres) à Londres, école spécialisée dans les métiers de l'industrie musicale dont elle sortira diplômée en 2006. C'est à seize ans qu'elle écrit sa première chanson, Hometown Glory, premier single (sorti en octobre 2007) de son premier album 19, titre qu'elle aurait écrit en dix minutes alors que sa mère tente de la persuader d'aller étudier à l'Université de Londres. Ne figurant dans aucun hit-parade, cette chanson s'inscrit quand même dans le Top 40 des singles grâce au nombre élevé des téléchargements. Dès lors, Adele n'est plus une inconnue et continue d'écrire des chansons dont Chasing Pavements qui sont publiées sur MySpace. Sa beauté aidant, elle se fait rapidement remarquer en se distinguant par sa voix de crooneuse aux couleurs soul et jazzy. C'est ainsi que Jamie T, le fondateur du label Pacemaker Recordings, lui propose de commercialiser son single Hometown Glory. Entretemps, elle se produit dans les pubs londoniens en fidélisant un public toujours plus nombreux et assurant les premières parties de concerts d'artistes comme Keren Ann, Jack Peñate ou Devendra Banhart. Mais c'est XL Recordings qui lui permettra d'enregistrer son premier album très pop anglais, 19, qui sera certifié trois fois disque de platine au Royaume-Uni. Dans le même temps, Nick Huggett de XL Recordings met Adele dans les mains du manager Jonathan Dickins qui devient son agent. Le succès de sa tournée aux Etats-Unis en 2008 permet à son album de faire une percée inespérée. En 2009, Adele est élue « Meilleure nouvelle artiste » et « Meilleure chanteuse pop » et nommée dans les catégories « Album de l'année » et « Chanson de l'année » lors de la 51e cérémonie des Grammy Awards aux Etats-Unis. Aux Brit Awards en Angleterre, elle se voit gratifiée de « Meilleure artiste féminine », « Meilleur single britannique » et « Meilleur nouveau spectacle britannique ». Le premier ministre Gordon Brown lui écrira qu'elle apparaît comme « une lumière au bout du tunnel » dans la crise économique actuelle. C'est avec son deuxième album inspiré de musique country, classique et contemporaine, 21, sorti en 2011, que les ventes vont exploser avec 25 millions d'albums vendus dans le monde. En janvier 2012, elle reçoit deux prix des NRJ Music Award pour « La révélation internationale de l'année » et « La meilleure chanson internationale de l'année » avec le titre Someone like you. En février 2012, Adele remporte six victoires aux Grammy Awards et deux Brit Awards. Mais la fin de l'année est marquée par des problèmes vocaux heureusement résolus grâce à une opération réussie. Le 19 octobre 2012, Adele et son petit ami Simon Konecki deviennent les heureux parents d'un petit garçon. À cette occasion, la chanteuse a souhaité suspendre pour un temps sa carrière afin de savourer son bonheur. Malgré tout, elle a quand même prêté sa voix au thème du dernier James Bond, Skyfall.Faire suite à un succès interplanétaire n’est pas la chose la plus aisée. Même lorsqu’on en est à son troisième album. Même lorsqu’on a vendu des millions d’albums. Et même lorsqu’on s’appelle Adele. Après 19 puis 21, place donc à 25 que la Londonienne publie l’année de ses 27 ans. Dès le single Hello qu’elle offrit en amuse-bouche plusieurs semaines avant la sortie de l’album, chacun comprit vite que sa voix assez unique allait une fois de plus hypnotiser ses fans. Mais c’est surtout dans sa capacité d’alterner les ambiances. Susurrer de manière épurée puis se lancer dans de grandes chevauchées lyriques. Dans les ballades comme le touchant When We Were Young, co-écrit avec le Canadien Tobias Jesso Jr. (auteur du superbe album Goon en mars 2015), elle offre une virtuosité technique vocale toujours gorgée de soul pure. Comme un don pour lequel il est difficile de ne pas craquer… © Qobuz