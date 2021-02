Biographie

Réputée pour son écriture évocatrice et ses travaux au sein du véhicule indie folk-rock New-Yorkais Big Thief, l'autrice-compositrice-interprète américaine Adrianne Lenker (née à Indianapolis en 1991) poursuit par ailleurs depuis 2006 une carrière solo la voyant proposer une recette délicate, dépouillée et le plus souvent très personnelle. Remarquée en 2014 pour son auto-produit Hours Were the Birds marquant le début de sa collaboration avec Buck Meek (Big Thief) et bénéficiant en 2018 d'une réédition chez Saddle Creek, label sur lequel voient en outre le jour la même année la compilation A-Sides And Besides et l'album abysskiss. Par la suite signée sur la légendaire structure 4AD (Cocteau Twins, Pixies), Lenker revient en 2020 avec songs, nouveau recueil bénéficiant d'un accueil chaleureux de la part des fans comme de la critique. © TiVo