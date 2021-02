Biographie

Née le 30 mai 1977 à Clamart en région parisienne, la chanteuse Adrienne Pauly entame en premier lieu des études de comédienne puis une carrière cinématographique riche de 5 films entre 1997 et 2002 avant de se consacrer au chant et au piano. Après la sortie de son dernier film, La Bête de miséricorde de Jean-Pierre Mocky en 2002, Pauly s'attèle à l'enregistrement d'une démo qu'elle envoie aux maisons de disques. En 2004, elle commence à se produire en public puis, en 2006, sort deux premiers singles, "Nazebroke" et "J'veux un mec", ainsi qu'un premier album éponyme. © Chris True /TiVo