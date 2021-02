Biographie

Aerosmith est l'un des groupes de hard rock les plus célèbres des années 70, qui va marquer le style et le son du hard rock et du heavy métal pendant les deux décennies suivantes avec son arrogance bluesy, obscène. Les cinq musiciens de Boston font leur place entre la menace diffuse des Rolling Stones et l'excentricité efféminée et négligée des New York Dolls, pour développer un boogie aux riffs épurés et cradingues, déchaîné et qui swingue tout en étant solide comme un diamant. Le groupe tombe en proie aux drogues et à l'abus d'alcool au début des années 80 ; malgré tout, ils remontent au hit-parade à la fin des années 80. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo