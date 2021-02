Biographie

Ian Matthias Bavitz, plus connu sous le nom d'Aesop Rock est un rappeur et producteur de hip hop. Il fait partie de la vague underground qui a émergé au cours des années 1990 et du mythique label d'El-P, Definitive Jux, jusqu'en 2010. Aesop Rock intègre plusieurs projets et forme quelques groupes au cours de sa carrière comme The Weathermen, Hail Mary Mallon avec Rob Sonic et DJ Big Wiz et The Uncluded en compagnie de Kimya Dawson. En 2012 il sort un sixième album intitulé Skelethon sorti chez Rhymesayers. © ©Copyright Music Story Eva Sauphie 2015