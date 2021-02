Biographie

DJ et producteur comme c'est désormais la norme, le Hollandais Afrojack fait partie des grands espoirs de la catégorie. Si depuis ses débuts en 2006 il n'a connu qu'un tube significatif avec « Take Over Control » en 2010, il participe en 2011 au succès de « Give Me Everything » de Pitbull. Afrojack remixe pour les plus grands, sa route croisant celle de Madonna, David Guetta, Lady Gaga ou Ducksauce. De tels états de service précoces laissent augurer d'une suite encore plus brillante à sa carrière. Afrojack sort en mai 2014 son premier album Forget the World avec quelques invités de bonne tenue. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015