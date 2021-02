Biographie

Formé par Peter Banks (claviers, chant) à Londres en 1972, le groupe After the Fire évolue du rock progressif à la new wave et connaît plusieurs incarnations au fur et à mesure des changements de musiciens. Avec l'arrivée du guitariste passé à la basse Andy Piercy, la formation goûte au succès après l'album Signs of Change (1978), encore marqué par de longs développements instrumentaux. Son successeur, Laser Love (1979), qui abrite les hits « One Rule for You » (n° 40) et son morceau-titre (n° 62), achève la mue vers un style pop-rock aux morceaux plus courts, avec le concours des producteurs Muff Winwood, Rupert Hine, Rhett Davies et John Leckie. Les albums suivants, 80-f (1980) et Batteries Not Included (1981), anticipent la reprise du tube de Falco « Der Kommissar », qui se classe n° 5 aux États-Unis au moment où le groupe se sépare, en 1982. Une compilation est rapidement commercialisée sous ce titre au Royaume-Uni et ATF (diminutif du nom du groupe), aux États-Unis. Malgré cette reconnaissance tardive, les musiciens ne reviennent pas sur leur décision et occupent d'autres activités jusqu'à une réunion du groupe par Peter Banks et le guitariste John Russell deux décennies plus tard, donnant lieu à l'album en public Live at Greenbelt (2005), puis à l'ultime enregistrement en studio, ATF2 (2006). Des concerts ravivent la flamme du groupe britannique jusqu'en 2013. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020