Biographie

Issue d'une famille d'intellectuels, avec un arrière grand-père fondateur de L'Illustration et une grand-mère peintre, la petite Bihl s'intéresse naturellement à toutes les formes artistiques, notamment à l'écriture et au théâtre. Étudiante, elle écrit des contes jusqu'à ce qu'un de ses amis accordéoniste ne déclenche sa vocation en l'emmenant voir Allain Leprest, au Cabaret Libertaire Parisien.S'inspirant de Brel, Brassens, Renaud et Anne Sylvestre, Agnès Bihl apprécie beaucoup la chanson française « à texte ». Elle décide de chanter la réalité à travers son univers où se mêlent poésie, humour et militantisme. Elle se décrit d'ailleurs sur son site comme un « Renaud au féminin ». Féministe, elle passe au vitriol les commando anti-interruption volontaire de grossesse (IVG), fustige ce qu'elle appelle les « pétasses » et aborde certains thèmes difficiles comme le viol.Elle fait ses débuts au Limonaire en 1998, puis dans d'autres petites salles accompagnée de quatre musiciens (piano, batterie, contrebasse, violoncelle) où quelques fleurons de cette chanson française qu'elle aime tant la découvrent, explosant sur scène avec sa robe à pois. Ainsi, Anne Sylvestre, Allain Leprest, Dikès, Thomas Fersen l'invitent en première partie de leurs spectacles. Jusqu'à la sortie de son premier album, La Terre est blonde, auto-produit, en novembre 2001.Son deuxième album, Merci Maman Merci Papa est sorti le 25 août 2005 et le troisième Demandez le programme le 9 novembre 2007.Invitée par Charles Aznavour, elle l'accompagne durant ses tournées pour faire sa première partie entre octobre et décembre 2007. Puisqu'elle ne laisse jamais indifférent, elle vendra plus de 5000 disques uniquement sur les 45 dates de cette tournée.En 2009, elle rencontre Dorothée Daniel, pianiste compositrice, et Didier Grebot, réalisateur, metteur en scène et réalisateur d'Yves Jamait avec qui elle enregistre son 4ème album Rêve Général(e) entre juin et septembre 2009. Plus optimiste, elle dit elle même que « C'était un challenge : je sais écrire des choses dures, je sais faire mal, mais est-ce que je peux écrire sur le bonheur d'exister ? ».L'album sort le 1er février 2010 et donne lieu à une tournée sur toute la saison 2010/2011 qui débute à l'Européen, sa salle fétiche, du 10 au 13 février 2010. Le disque est très bien accueilli par la critique et par le public. Son engagement moderne et son discours simplement et profondément humaniste lui vaut d'être l'invitée plateau de l'émission Ce soir (ou jamais !) de France 3 sur le thème de « la gauche aujourd'hui » et de participer à des évènements militants majeurs comme la Fête de l'Humanité ou le concert Rock Sans Papier à Bercy en septembre 2010.