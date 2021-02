Biographie

Ahmed Chawki est né le 31 mai 1982 à Tétouan au Maroc. Chanteur et compositeur, Chawki gagne la reconnaissance internationale en 2013 avec la chanson « Habibi I Love You » produite par le Suédois d'origine marocaine RedOne. Hormis la présence de Pitbull sur toutes les versions, une voix féminine locale est choisie pour chaque pays. Pour la France c'est Kenzah Farah qui incarne ce tube européen et moyen-oriental. Chawki apparaît en 2014 sur « Magic in the Air » de Magic System et décroche un nouveau tube avec « Time of Our Lives » qui est le générique de la chaîne beIn Sports pour la Coupe du monde de football 2014. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015