Biographie

On n'est pas le remixeur de tubes phares sans raison. Le New Yorkais Ahzee ou DJ Ahzee fait des étincelles en 2013 avec ses versions de « Wrecking Ball » de Miley Cyrus, « Utopia » de Bang La Decks et « Tsunami » de Dvbbs. Il ne compte visiblement pas s'en arrêter là comme en témoigne le succès de son propre titre « Born Again » à l'automne 2013. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015