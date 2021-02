Biographie

Née le 8 septembre 1960 dans l'Etat de Virginie, Aimee Mann goûte au punk et à la new wave après le lycée, avec une halte au sein des Young Snakes puis 'Til Tuesday avant d'opérer un étonnant revirement au moment de se lancer dans une carrière solo en 1993. En effet, sur son premier album, Whatever, elle embrasse un univers pop-rock mâtiné de folk. Malgré une notoriété internationale assez discrète, Aimee Man, songwriter et chanteuse accomplie, va façonner d'album en album une formule musicale de caractère, de I'm With Stupid (1993) qui la voit affronter sa maison de disques à Charmer (2012) à la séduction immédiate. Sa carrière a connu une certaine effervescence en 1999 lorsqu'elle a composé la plupart des titres de la bande originale du film à succès Magnolia. Depuis, sa musique pop-folk et son naturel continuent de charmer un public en majorité américain, mais fidèle. © ©Copyright Music Story Sophie Rosemont 2016