Biographie

Deux garçons dans une bulle finalement sans réel point commun avec la musique de leur temps. JB Dunkel et Nicolas Godin alias Air ont beau avoir été étiqueté French Touch à leur début vers 1996, difficile de les rattacher à une quelconque scène dancefloor.Toutes ces cordes. Ces instrumentaux. Air a cherché à épurer l'ère du temps. Le tandem versaillais s'abandonne toujours dans la B.O. zen et quasi-new age d'un film improbable. En mêlant trip hop, new wave, new age, pop soignée à la Brian Wilson et rock planant à la Pink Floyd, Air a su créer sa propre identité musicale... © MZ/Qobuz