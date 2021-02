Biographie

Membre fondateur et figure de proue du collectif pionnier marseillais IAM, le rappeur et producteur Philippe Fragione, alias Akhenaton, connaît également une carrière florissante en solo. Né en 1968, Akhenaton appartient à la génération qui fait l'expérience de l'émergence du hip-hop et bénéficie très tôt de l'apport culturel direct de son lieu de naissance, New York, y séjournant régulièrement dans la famille de son père, immigré italo-américain. Sa rencontre avec le DJ Erci Mazel, alias Kheops, scelle son destin et IAM, fondé avec le troisième membre Shurik'n, devient au fil de ses productions une figure majeure de la scène hexagonale, engendrant de nombreux projets parallèles et en solo, comme celui d'Akhenaton, qui marque notamment les esprits avec son premier opus Métèque et Mat de 1995. © Olivier Duboc /TiVo