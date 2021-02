Biographie

Bien que né à St Louis, Aliaune Thiam -- alias Akon -- grandit au Sénégal avant de retourner aux États-Unis avec sa famille pour s'installer dans le New Jersey quand il a 7 ans. C'est là qu'il découvre le hip-hop pour la première fois, ainsi que la délinquance. Par la suite, il fait de la prison, mais passe son temps à travailler à ses idées de musique. À sa sortie de prison, Akon commence à écrire et à enregistrer des morceaux dans un petit studio d'enregistrement. Trouble, le premier album d'Akon, sort chez SRC/Universal en Juin 2004. Le succès de la chanson "Locked Up" propulse l'image d'Akon, et se poursuit avec la sortie de Konvicted en automne 2006. © Johnny Loftus /TiVo