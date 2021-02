Biographie

Virtuose de la guitare, Al di Meola (né à Jersey City, New Jersey, le 22 juillet 1954) s'est fait également connaître par ses nombreuses et prestigieuses collaborations, depuis le groupe Return to Forever de Chick Corea en 1974 jusqu'au trio formé avec John McLaughlin et Paco de Lucia (1981), qui lui font suivre différents courants musicaux, du jazz rock au flamenco en passant par le tango argentin. En 2013, il rend hommage au répertoire de The Beatles dans l'album All Your Life: A Tribute to the Beatles Recorded at Abbey Road Studios, London. Deux ans plus tard, avec son groupe comprenant trois claviéristes, il joue de toutes les guitares sur l'album Elysium. En 2017, il signe un nouvel album de world fusion avec Morocco Fantasia, enregistré en public à Rabat, au Maroc. L'année suivante paraît Opus, dans la lignée de ses productions jazz fusion des années 1970. © ©Copyright Music Story Music Story 2018