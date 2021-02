Biographie

Né à Richmond en Virginie le 18 janvier 1943, Aloysius Tyrone Foster grandit dans le quartier de Harlem à New York et apprend la batterie sous l'oeil avisé de son père, un bassiste amateur qui l'initie au jazz. Musicien accompli, il fait ses débuts dans le groupe de Blue Mitchell en 1964 et participe à quelques-uns de ses plus grands albums pour le label Blue Note avant de rejoindre le cercle des musiciens de Miles Davis et d'apparaître aux côtés de Jack DeJohnette et Billy Hart sur l'album On the Corner (1972) et de se voir confirmé par le maître sur Big Fun (1974), Agharta (1975) et Pangaea (1976). Foster monte ensuite son propre groupe et enregistre son premier album en leader Mixed Roots (1978). Il accompagne Duke Jordan, Horace Silver, Sonny Rollins et Freddie Hubbard avant le rappel de Miles Davis pour The Man with the Horn (1981), Decoy (1984), You're Under Arrest (1985) et Amandla (1989). Sollicité par le gratin des solistes de jazz (Branford Marsalis, Randy Brecker, George Benson, Donald Byrd), le batteur s'accomode de différents styles auprès de Joe Henderson, Steve Kuhn, Bobby Hutcherson ou Roy Hargrove et poursuit sa propre carrière avec l'album Brandyn (1997), avant d'intégrer le groupe Quest de Dave Liebman. En 2003, il rejoint le super-groupe ScoLoHoFo avec Joe Lovano, John Scofield et Dave Holland pour l'album Oh!. La parution en 2008 de l'album Love, Peace, and Jazz! Live at the Village Vanguard est suivie de Three of a Mind (2012) et de multiples collaborations jusqu'à Inspirations & Dedications (2019), avec ses partenaires réguliers David Birnbaum et Frank Weiss. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019