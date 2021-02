Biographie

Comme son existence est un dilemme permanant entre tentation de la chair et abnégation religieuse, Al Green ne cessera de se placer entre l’épure soul et gospel du Sud des Etats-Unis et le luxe (la luxure ?) du Philly’s Sound. Sa voix est une incantation érotique impressionnante, portée à bout de bras par la production de Willie Mitchell, épine dorsal de ses plus grands albums (parus sur Hi Records entre 1969 et 1978).Batterie métronomique tout en retenue, points d’exclamation de cuivres, chuchotements de guitare, personne n’atteindra une telle décharge de sensualité avec des moyens volontairement aussi modestes que sur I’m Still In Love With You paru en 1972 ou, la même année, Let’s Stay Together sur lequel Green et Mitchell poursuivent leur introspection minimaliste et érotique en lorgnant même vers la country (For The Good Times de Kris Kristofferson) et le rock’n’roll (Pretty Woman de Roy Orbison). Al Green chuchote ou miaule, parle ou scande, tel un prêcheur soul à la lisière du péché. © MZ/Qobuz