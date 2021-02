Biographie

Connu pour le hit classé numéro un des ventes « Show and Tell » (1973), le chanteur américain de rhythm'n'blues Al Wilson (Allen LaMar Wilson, 1939-2008) enchaîne les métiers alimentaires et les passages dans les groupes (Johnny Harris & the Statesmen, The Jewels, The Rollers) avant d'être remarqué par le manager Marc Gordon, qui l'engage pour son label Soul City. Après un premier succès en 1968 avec « The Snake » (n° 27), plébiscité par les amateurs de Northern soul au Royaume-Uni, Al Wilson reste familier du classement pop par ses reprises de Creedence Clearwater Revival (« Lodi ») et Johnny Rivers (« Poor Side of Town »). À la suite d'autres tentatives sans résultat, c'est avec un titre écrit par Jerry Fuller et vendu à un million d'exemplaires, « Show and Tell », qu'il trouve la voie vers la consécration. Son timbre rauque et son style énergique se retrouvent sur d'autres morceaux comme « Touch and Go », « La La Peace Song » ou « I've Got a Feeling (We'll Be Seeing Each Other Again) » (1974-1976), derniers feux d'une décennie intense. Un an après avoir perdu les bandes originales de ses oeuvres dans l'incendie de son garage transformé en studio personnel, Al Wilson meurt d'une insuffisance rénale le 21 avril 2008, à l'âge de 68 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020