Biographie

Arborant fièrement le drapeau sudiste, Alabama conjugue depuis 1972 country, rock, et pop. Sa formule très large engendre de nombreux records dont vingt-et-un disque d'or, de platine ou plusieurs fois platine, quarante-trois numéros uns des charts country, et la bagatelle de soixante-treize millions d'albums vendus en 2011. La carrière de Alabama n'est pas jalonnée que de chiffres, elle recouvre une pléiade d'excellents albums tels Mountain Music (1982), 40 Hour Week (1985), Southern Star (1989), ou l'enregistrement live The Farewell Tour lors de son adieu à la scène en 2003. La compilation The Essential 3.0 en 2005 reprend en trois CD les incontournables de ce pur produit de la culture country. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015