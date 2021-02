Biographie

Le chanteur breton à la voix cassée, Alain Barrière (né Alain Bellec à La Trinité-sur-Mer le 18 novembre 1935, décédé à Carnac le 18 décembre 2019) fut l'auteur, chaque été pendant une dizaine d'années de 1962 à 1972, du slow qui permettait les rapprochements les plus tendres. La technique en était toujours la même : rythmique langoureuse, crescendo mélodique et silence tout ce qu'il y a de plus suggestif. Il y eut « Cathy » (1961), qui le révéla et lui valut le Coq d'or de la chanson française, « Elle était si jolie » (1962), qui le propulsa en 5e position du Grand Prix de l'Eurovision et « Ma vie » (1964), qui reste son plus grand succès, en France mais aussi d'autres pays. Dans les années 1970, outre les odes à sa Bretagne natale, constante de son répertoire, le chanteur de la vague yé-yé rebondit avec deux grands tubes : le romantique « Tu t'en vas » (interprété en duo avec Noëlle Cordier, 1974) et l'engagé-écologique « Amoco » (1978), contre le pétrolier Amoco Cadiz qui vient de déverser sa marée noire. Auparavant, il interprète l'hymne du club de football le Stade Rennais (« Allez Rennes », 1971). Le chanteur, qui a ouvert dans sa région le Stirwen (un complexe de discothèque, salle de spectacles et restaurant), se voit rattraper par le fisc qui lui réclame des sommes impayées. En 1977, il choisit l'exil aux Etats-Unis et au Canada. Après un silence de quelques années et des années 1980 plus difficiles, Alain Barrière refait surface à la fin des années 1990. Il relance sa carrière par l'album Barrière 97 et des tournées courant jusqu'au Canada, comme en atteste l'album Live in Montréal paru en 2010. Trois ans plus tard est publié son dernier album, Mes Duos d'Amour. Il décède d'un arrêt cardiaque à l'âge de 84 ans, douze jours après son épouse, et est inhumé au cimetière de La Trinité-sur-Mer.