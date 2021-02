Biographie

Né à Saint-Éloi (Québec, Canada) le 5 mai 1955, le bassiste de jazz Alain Caron suit des études au Berklee College of Music de Boston puis participe en 1977 à la formation du groupe de fusion Uzeb, qui rencontre un grand succès chez les amateurs de jazz au fil des sorties dans les années 1980. Après un passage à l'Olympia (1985) et une tournée mondiale (1990), Alain Caron décide d'entamer une carrière en solo et en groupe, marquée par ses influences jazz, rock et fusion. En 1992, il enregistre Basse Contre Basse avec Michel Donato et forme Le Band qui enregistre quatre albums (1993-2000. Il collabore également avec Jean-Marie Ecay et Didier Lockwood et entreprend plusieurs tournées sous différentes configurations. Par la suite, Alain Caron évolue sous son nom avec de multiples musiciens. Il enregistre successivement les albums 5 (2003), Conversations (2007), Sep7entrion (2010), Multiple Faces (2013), ainsi que les albums en public Live - Cabaret de Montréal (2006) et En/In Concert (2015).