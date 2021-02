Biographie

Né Alain Le Govic à Paris en 1949, le vétéran de la chanson française Alain Chamfort fait ses premières armes au sein de plusieurs groupes de jazz (The Dreamers) ou de rock (Murator) avant de se lancer en solo. Pris sous l’aile de Claude François, il signe sur le label Flèche en 1971, se rebaptise Chamfort et commence à enchaîner une série de succès. Ce n’est qu’après s’être séparé de son mentor qu’il commence à travailler avec Serge Gainsbourg et sort « Manureva » en 1979 qui s’écoule à un million d’exemplaires. Cette collaboration se poursuit dans les années 80 durant lesquelles il produit Lio ou d’A Cause Des Garçons. Dès les années 90 il se fait plus rare mais revient en 2003 avec l’album Le Plaisir, suivi d’un hommage à Yves Saint Laurent en 2010 et de Elles & lui en 2012, compilation de versions alternatives de ses tubes. © TiVo