Biographie

Alain Goraguer est l'un des arrangeurs et compositeurs français les plus renommés. Collaborateur de Boris Vian et de Serge Gainsbourg, il confectionne les chansons d'artistes rive gauche et yé-yé dont Boby Lapointe, France Gall, Brigitte Bardot, Juliette Gréco, Nana Mouskouri ou Georges Moustaki et devient l'arrangeur attitré de Jean Ferrat et Isabelle Aubret. Sous son nom, il signe également des albums audacieux comme Go-Go Goraguer (1956) et plus d'une centaine de musiques de films dont la bande originale de La Planète Sauvage (1973) et de nombreux films érotiques. Créateur du générique de l'émission culte Gym tonic, Alain Goraguer poursuit dans les années 2000 avec Bruno Maman et Abd al Malik. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015