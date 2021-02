Biographie

Né Alain Kienast à Casablanca en 1944, l'auteur-compositeur-interprète et comédien français Alain Souchon est largement perçu comme le parrain de la nouvelle chanson française, capturant l'essence de la masculinité post-moderne avec tendresse, fantaisie et acuité. S'associant souvent au compositeur Laurent Voulzy, le duo bénéficiant d'une alchimie rare, Souchon s'inscrit dans la lignée des géants de la chanson que sont Jacques Brel ou Georges Brassens tout en apportant sa patte hautement idiosyncratique, manipulant les thèmes sociétaux ou intimes avec grâce et subtilité. Initiée en 1974 avec J'ai dix ans et son mémorable morceau titre, la discographie du chanteur, jonchée de classiques et riche de quinze efforts studio au moment de la sortie d'Âmes fifties en 2019, compte parmi les plus influentes de la scène hexagonale. © TiVo