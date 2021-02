Biographie

Né Lucien Gerville-Reache à Paris en 1948, l'auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste français Laurent Voulzy fait ses armes dans une poignée de formations avant d'entamer des travaux en solo avec "Timide" en 1967. Mais c'est sa rencontre avec Alain Souchon en 1974 qui marque le début du succès, "J'ai dix ans" constituant la première pierre à l'édifice de l'une des collaborations les plus fructueuses de la scène hexagonale. Suite au succès du single "Rockollection" en 1977, Voulzy livre son premier effort solo en 1979, Le Coeur grenadine, initiant une série d'albums entrecoupée de quelques singles ponctuels comme "Belle-Île-en-Mer, Marie Galante" (1985), "Les Nuits sans Kim Wilde" (1985) ou Le Soleil donne (1988) et dont Belem, paru en 2017, constitue le huitième volet, suivi en 2019 par le live Mont Saint-Michel. © TiVo