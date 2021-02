Biographie

Alan Menken, né à New York le 22 juillet 1949, est un compositeur de musique de films, spécialisé dans la comédie musicale et les films d'animation. Son premier succès est La Petite Boutique des Horreurs, une pièce créée à Broadway en 1982. Il travaille ensuite principalement pour les studios Walt Disney et compose les musiques des plus grands films d'animation comme La Petite Sirène (1989), La Belle et la Bête (1991), Aladdin (1992), Pocahontas (1995) ou Le Bossu de Notre-Dame (1996). Détenteur de huit Oscars, Alan Menken a poursuivi cette collaboration sur Home of the Range (La Ferme se rebelle, 2004), Enchanted (Il était une fois, 2007) et Tangled (Raiponce, 2010). En 2017, il compose de nouveaux morceaux avec l'auteur Tim Rice pour la ressortie de La Belle et la Bête. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017