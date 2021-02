Biographie

Né Allan Preston Sachs à New York le 19 février 1951, le guitariste et chanteur Alan Merrill est connu pour être l'auteur du classique « I Love Rock'n'Roll », créé par le groupe Arrows dont il fit partie entre 1974 et 1977, au poste de bassiste et chanteur. Fils de la chanteuse de jazz Helen Merrill et du saxophoniste Aaron Sachs, il effectue ses études en Suisse, aux États-Unis puis au Japon, avant de revenir à New York où il joue dans différents groupes dont The Kaleidoscope et The Left Banke, juste avant la séparation. Il retourne au Japon où il fait carrière avec le groupe local The Lead puis en solo avec le succès « Teardrops » tiré de l'album Alone in Tokyo (1972). Après des apparitions dans des séries télévisées, des publicités et l'album Merrill 1 et la formation du groupe Vodka Collins, il s'établit à Londres en 1974 où il forme le trio Arrows qui obtient un large succès avec le titre « Touch Too Much » (n°8), alors que « I Love Rock'n'Roll » passe inaperçu. Après la série télévisée The Arrows Show, Merrill forme le groupe Runner puis retourne aux États-Unis où il accompagne Rick Derringer, puis Meat Loaf. Sa carrière solo, reprise avec l'album Alan Merrill (1985), se poursuit tout au long des décennies suivantes sous son propre label MEC. Il participe à la brève réunion de Vodka Collins à la fin des années 1990 et continue d'enregistrer jusqu'à l'album Radio Zero (2019). Il décède du coronavirus COVID-19 à New York le 29 mars 2020, à l'âge de 69 ans.