Biographie

Compositeur américain de musique de films, Alan Silvestri, né à New York le 26 mars 1950, est surtout connu pour son association avec le réalisateur Robert Zemeckis, pour lequel il signe les trois bandes originales de Retour Vers Le Futur (1984-1990) ainsi que de À La Poursuite du Diamant Vert (1984) Forrest Gump (1994), Le Pôle Express (2004) et autres films, jusqu'à Allied (2016). Cette collaboration ne doit pas pour autant faire oublier que Silvestri a oeuvré dans tous les genres de cinéma, du film d'action comme Predator (1987) à la comédie (Le Père de la mariée, 1991) et du film d'aventures (Le Retour de la momie, 2001) au cinéma pour enfants (Stuart Little et Lilo et Stitch, 2002). De même, son travail pour la télévision comprend, outre Starsky et Hutch à ses débuts (1978), une grande partie des épisodes de la série CHIPs (1979-1983) et, en 2014, Cosmos: Une Odyssée à Travers l'Univers. Dans les années 2010, son nom est associé aux adaptations sur grand écran de L'Agence Tous Risques (2010), Captain America: First Avenger (2011) et Avengers (2012). Pour cette dernière saga, il est d'ailleurs aux commandes de chacun des volets, jusqu'à Endgame en 2019. Peu récompensé, Alan Silvestri a été nommé aux cérémonies majeures du cinéma. Il a remporté par deux fois l'Emmy Award pour la série Cosmos et a reçu en 2011 à Vienne le Max Steiner Film Music Achievement Award. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2019