Biographie

Depuis la fin des années 60, Alan Stivell a oeuvré plus que quiconque pour le regain d'intérêt à l'égard de la harpe celtique (essentiellement bretonne), et a pour ainsi dire à lui tout seul révélé au monde l'existence de la musique bretonne. Ses albums, d'une beauté et d'une diversité extraordinaires, ont navigué de musiques traditionnelles bretonnes en classiques du folklore irlandais avec une touche de folk-rock moderne et de rock progressif. Influence majeure pour de nombreux musiciens folk-rock avec ses entrelacs d'instruments tradionnels et amplifiés, le premier album solo de Stivell, Renaissance of the Celtic Harp (1972), reste son grand classique, et par la suite Stivell s'est essayé à la cornemuse et au chant. Son plus grand accomplissement, cependant, reste la renaissance et la redécouverte d'un instrument et d'un pan entier d'histoire de la musique. © Bruce Eder /TiVo