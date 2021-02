Biographie

Bien que né le 24 aout 1997 à Northampton (Angleterre), Alan Walker est de nationalité norvégienne. Pour ce qui est de sa musique, ce passionné de programmation sur ordinateur depuis son plus jeune âge penche pour une house proche de ses voisins suédois Avicii et Swedish House Mafia. Signé par la filiale suédoise de Sony Music, il sort en 2015 le single « Faded », qui est en fait un ancien titre « Fade » augmenté d'une partie vocale de la chanteuse Iselin Solheim. Numéro un en Suède, en Allemagne et en Norvège, « Faded » se classe en Grande-Bretagne et en France en 2016. Après une série d'autres titres paraît son premier album Different World (2018), qui reçoit de nombreux invités dont Steve Aoki, Digital Farm Animals, Gavin James, Noah Cyrus, Au/Ra, Sofia Carson et Julie Bergan. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019