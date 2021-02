Biographie

La chanteuse/compositrice Alanis Morissette devient l'une des stars les plus singulières des années 90, grâce à son troisième album, Jagged Little Pill. Enfant comédienne devenue diva dance-pop, Alanis Morissette s'est transformée en chanteuse/compositrice alternative dans la lignée de Liz Phair et Tori Amos. Après s'être associée avec le producteur/compositeur Glen Ballard, elle reçoit les louanges du monde entier lorsque Jagged Little Pill révèle six tubes triomphants au milieu des années 90. Morissette est récompensée plusieurs fois aux Grammy awards en 1996, notamment dans la catégorie Album de l'année, et sort un album bien anticipé, Supposed Former Infatuation Junkie en 1998. Suivront Unplugged, Under Rug Swept, So-Called Chaos, et Jagged Little Pill Acoustic. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo