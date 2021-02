Biographie

Chanteuse de blues dite « classique », venue du théâtre de vaudeville, Alberta Hunter enregistre dès les années 20 en compagnie des jazzmen les plus célèbres de son temps (Louis Arm-strong, Sidney Bechet, Fats Waller…). Son succès la mène à Londres, où elle chante dans les salons chics et les théâtres, y faisant même du cinéma (Radio Parade Of, en 1935). Alberta enregistre abondamment dans les années 40 (« My Castle's Rockin'« , « The Love I Have For You »), continue une carrière théâtrale après la guerre en Angleterre, chante en Corée pour les troupes américaines. Au moment où elle pensait se retirer, son « Remember My Name » chanté dans le film du même nom, lui vaut un regain de faveur qui la maintient en activité jusqu'à sa mort, jouant les vieilles dames dignes et expérimentées. Son style, très populaire aux débuts du blues, a peu à peu disparu. Il a, toutefois, influencé des artistes des années 30 à 50 aussi importants que Cil' Green ou Billie Holiday. Depuis, au cours des années 80, certaines chanteuses comme Jeanne Carroll, Jeanne Cheatham ou Olivia Brown se sont inspirées de cette tradition.