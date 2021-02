Biographie

Auteur, compositeur, DJ, producteur et multi-instrumentiste autodidacte, l'Italien Alberto d'Ascola, né en Sicile en 1977, constitue l'une des plus improbables stars de la scène jamaïcaine. Après des premiers pas dans le groupe italien Reggae National Tickets, il se lance en solo en 2001 et s'installe en Jamaïque, au plus près du coeur de sa culture musicale. Il débute à Kingston en qualité d'ingénieur du son et de producteur tout en participant à divers projets, comme avec Ky-Mani Marley, et en continuant d'écrire de son côté. Son premier opus, Soul Pirate, voit le jour en 2008, suivi par Escape from Babylon en 2009 qui achève de lui constituer une base de fans. Suivront 2 Times Revolution en 2011 et Sound the System en 2013, redécliné en Dub the System quelques mois plus tard. © Olivier Duboc /TiVo