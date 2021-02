Biographie

Alcest est avec Amesoeurs le principal projet du musicien français Stéphane Paut dit Neige. Parti du black metal en 2005, Neige fait évoluer le style d'Alcest vers le shoegaze et le post-rock. Multi-instrumentiste, Neige chante, joue de la guitare, de la basse et tient la batterie d'un groupe dont il est le seul membre en studio jusqu'en 2009. Reconnu internationalement par ses albums Souvenirs d'un Autre Monde (2007), Écailles de Lune (2010) et Les Voyages de l'Âme (2012), Alcest fait même désormais partie des références du genre. Chantant en français et en anglais, Alcest débute 2014 avec Shelter. Deux ans plus tard, il pousse plus loin l'expérimentation et la quête d'un son de plus en plus sombre avec Kodama. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016