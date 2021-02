Biographie

Né en 1973, l'auteur-compositeur-interprète français fait ses armes au sein de diverses formations de jeunesse avant de se lancer dans la chanson et de livrer un premier recueil studio en 2010 sous le titre Plateau télé, jetant ainsi les bases d'un univers mêlant sens de l'observation et nostalgie au service d'une discographie venant s'enrichir d'un second opus en 2003, Sur place ou à emporter, suivi en 2005 par L'Année du singe. Suite à l'album Les Paradis disponibles (2006), Aldebert se lance dans le projet pour enfants Enfantillages, synthétisant avec bonheur la plupart de ses sujets de prédilection et prenant le pas sur ses travaux. Tandis qu'il publie une série d'histoires lues, c'est suite à trois volumes et une compilation d'Enfantillages qu'Aldebert livre la captation live Enfantillages au Zénith en 2019. © TiVo