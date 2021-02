Biographie

Avec un tel pedigree, on pourrait imaginer que le personnage vient du fond des temps : recommandé par Cilea pour entrer, avant l’âge minimum, au Conservatoire de Naples, élève de Marguerite Long et d’Alfred Cortot, une carrière qui l’a mené à jouer avec Furtwängler, Monteux, Munch, Cluytens ou Mitropoulos... et pourtant, Aldo Ciccolini a vécu jusqu’en 2015 ! Certes, âgé de presque quatre-vingt-dix ans, dont soixante-quinze printemps d’une carrière aussi internationale que fulgurante et éblouissante. Né en 1925 à Naples, Ciccolini arriva en France en 1949 pour n’en jamais plus vraiment partir, au point qu’il adoptera la nationalité locale en 1969 et enseignera au Conservatoire de Paris pendant quasiment vingt ans. Ses affinités musicales, elles aussi, ne manquent pas d’un certain panache de coq puisqu’il jouera et enregistrera avec prédilection Ravel, Debussy, Satie, Saint-Saëns parmi les connus, Massenet ou Séverac ou Alkan parmi les plus confidentiels ; même s’il ne se laissera jamais enfermer dans une quelconque spécialisation nationale. Loin de certains collègues qui se laissent impressionner par le terme « impressionnisme musical » que l’on a bien arbitrairement collé à la peau des compositeurs français du début du XXe siècle, Ciccolini leur a bientôt restitué toute leur vigueur et leur amplitude sonore, car cette musique n’a rien de frêle, y compris Debussy et Satie ! Presque trop célèbre dans le répertoire français, Ciccolini a pourtant livré des lectures de Liszt, de Granados, de Janáček, de Manuel de Falla, sans oublier ses incursions chez Mozart et Beethoven, des interprétations marquées du sceau de la vitalité et de la couleur pianistique quasi orchestrale. Et pourtant, Ciccolini estimait qu’un musicien se devait d’être pudique et de faire oublier sa présence physique au bénéfice de la seule musique. Les stars du strass et du showbiz pianistique devraient méditer cette conception... © Qobuz 2015