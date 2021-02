Biographie

Née Hanna Claynails Harding de parents musiciens à Auckland en 1990, l'auteure-compositrice-interprète folk-rock néo-zélandaise Aldous Harding apparaît sur la scène musicale en 2015 avec une recette épurée aux accents austères et une sensibilité lui valant des rapprochements avec Kate Bush ou Scott Walker. Suite à un premier album éponyme déclinant sa formule guitare-voix au fil de neuf compositions, la musicienne élargit ses horizons musicaux dès son successeur de 2017, Party, ouverture récompensée par le succès des titres "Imagining the Man" et "Horizon". En 2019, Harding continue de creuser ce sillon sur un troisième effort produit par John Parish, Designer, utilisant piano et section rythmique sur une nouvelle collection portée par les singles "The Barrel" et "Fixture Picture". © TiVo