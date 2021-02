Biographie

Né à Phoenix (Arizona) le 8 mai 1994, le chanteur américain Alex Benjamin commence sa carrière musicale en 2013 avec la mixtape Mixtape 1: America. L'année suivante, le chanteur de pop-rock à tendance folk publie le single « Paper Crown », suivi de « End of the Summer » et « I Built a Friend ». Auteur et compositeur pour d'autres artistes tel Jon Bellion, Alec Benjamin connaît son premier succès avec le titre « Let Me Down Slowly » (2018), existant en version solo et en duo avec Alessia Cara. Celui-ci se classe notamment n°16 en France. La même année paraît la mixtape auto-produite Narrated for You, dont sont extraits plusieurs singles. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019