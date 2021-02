Biographie

C'est à l'âge de 8 ans que ce natif de Berlin apprend la guitare avant de se tourner à 10 ans vers le breakdancing et le rap. Devenu punk, il forme à 16 ans le groupe Die Kinder avant de découvrir les charmes psychédéliques de l'acid-house et sa contre-culture. Mais en réaction à l'apolitisme du mouvement techno et aux attentats racistes de Rostock, son groupe Atari Teenage Riot sort en 1992 le maxi Hetzjagd auf Nazis (la chasse aux nazis) qui subit un véritable boycott. Certaines déclarations de Mark Spoon et de Dr Motte font réagir celui dont le grand-père est mort en camp de concentration. Ce farouche pourfendeur des drogues et des raves qu'il considère comme de simples échappatoires est un électron libre qui vit sa musique comme un acte politique. Grand manipulateur sonore, son champ d'expérimentation s'étend des premiers maxis acid sur Force Inc à la fusion hardcore et métal d'Atari Teenage Riot et des productions sur son propre label Digital Hardcore Recordings en passant par les mélanges dub et ambient expérimental sur Mille Plateaux.