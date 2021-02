Biographie

Alejandra Ribera fait partie de cette famille d’artistes inclassables et cosmopolites qui gravitent dans leur propre sphère. La chanteuse canadienne est à l’origine d’une pop de chambre qui a traversé les continents musicaux et dans laquelle flottent des reflets jazz, folk et latins. Avec ses refrains habités et ses arrangements délicats, chaque album de Ribera est une sorte de carnet de voyage extrêmement varié et surprenant. Alejandra Ribera nait au Canada d’un père argentin et d’une mère écossaise, démarrant ainsi la vie empreinte d’une diversité qui résonnera plus tard dans sa musique. Dès son enfance elle commence à chanter avec sa mère dans la chorale de l’église anglicane, et est très vite biberonnée au jazz et à la musique classique, tout en commençant l’apprentissage du violon et de la guitare folk. En 2009, elle enregistre un premier album, Navigator/Navigateher avec des étudiants en jazz qui rencontre un certain succès dans son pays natal. Mais l’œuvre qu’elle considère comme son véritable premier album arrive en 2015 : La Boca est le fruit d’un travail de composition de longue haleine, inspiré par ses nombreux voyages et les différentes épreuves de la vie… produit par Jean Massicotte (Lhasa de Sela, Patrick Watson), le disque reflète parfaitement les racines éclectiques de l’artiste et constitue un océan musical dans lequel nagent des sonorités pop, jazz, folk et latines. © LG/Qobuz