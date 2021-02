Biographie

Punk glam avec les Nuns, cow-punk avec Rank & Files ou rock de chambre avec violoncelle et alto en solitaire, Alejandro Escovedo est un touche-à-tout dont les compositions majeures renferment un désabusement à la Townes Van Zandt, une mélancolie digne de Leonard Cohen et une noirceur digne de Lou Reed. Le grand songwriter texan basé à Austin a toujours pratiqué un rock sans fioriture, juste lettré et toujours copieusement fourni en guitares. Escovedo est surtout un indéfectible serviteur du rock’n’roll, dont il porte le flambeau depuis plus de trente ans avec une classe inouïe. Un dandy électrique en quelque sorte… Avec une grosse poignée d'albums solos exemplaires qui doivent autant à Townes Van Zant qu'à T-Rex ou aux Stooges d’Iggy Pop, ce pilier de l’underground américain ne baisse jamais la garde. Comme en témoignait son épatant Street Songs Of Love de 2010, produit par Tony Visconti et infailliblement soutenu par un certain… Bruce Springsteen ! Encore bien trop confidentiel de ce côté-ci de l'Atlantique, ce nom d’Alejandro Escovedo est pourtant chéri par de nombreux musiciens. Atteint d’une virulente hépatite il y a quelques années, ses aficionados ont enregistré en 2004, Por Vida: A Tribute to the Songs of Alejandro Escovedo Or Music, un album de reprises de ses compositions dont les royalties permirent d’éponger les frais de santé. Un disque sur lequel on pouvait croiser, entre autres, Lucinda Williams, Steve Earle, Calexico, les Jayhawks, M. Ward, John Cale et les Cowboy Junkies. Il faut être une sacrée plume pour déplacer un tel casting, non ? © MZ/Qobuz